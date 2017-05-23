После «Гоголь-центра» с обысками пришли к директору РАМТ

У бывшего руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры Софьи Апфельбаум проходят обыски. В настоящее время она занимает пост директора Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Обыск проводится по месту жительства Софьи Апфельбаум. Обыск проводится по тому же делу, в рамках которого пришли с обыском к Серебренникову», – сообщил «Интерфаксу» координатор правозащитной организации «Русь Сидящая» Александр Федяров.

Ранее во вторник сообщалось о проведении обысков в «Гоголь-центре» и в квартире худрука театра Кирилла Серебренникова. В СКР сообщили, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия». «Интерфакс» также сообщил и об обысках на «Винзаводе».