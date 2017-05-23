СКР: обыски у Серебренникова связаны с хищением руководством «Седьмой студии» 200 млн рублей

Обыски в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проходят в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета (СКР).

По версии следствия, пока не установленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» с 2011 по 2014 г. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенные государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации.

В ходе расследования предстоит установить круг лиц, причастных к хищению.