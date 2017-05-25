Полпред президента в ПФО рассказал о причинах отставки главы Нижнего Новгорода

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что отставка главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина стала следствием антикоррупционных проверок.

«Что касается Карнилина, то на прошлой неделе мы подводили итоги антикоррупционной работы в округе за 2015-2016 гг., и я приведу только несколько цифр: за это время, включая I квартал 2017 г., по основаниям, связанным с нарушениями антикоррупционного законодательства, уволено около 323 государственных и муниципальных служащих, сложили полномочия досрочно 228 депутатов, двое из них – депутаты региональных законодательных собраний и, соответственно, 226 муниципальных депутатов. Карнилин – один из них», – сказал Бабич.

По его словам, проверка зарубежных активов чиновников занимает около года. Это время уходит в том числе и на то, чтобы документально доказать, что имущество принадлежит чиновнику, подчеркнул Бабич. «Важно не только установить факт наличия зарубежных активов, но и доказать, документально зафиксировать, получить необходимые документы из Интерпола, других международных организаций – на это требуется время, поэтому, собственно, та работа, которая была проведена, дала результат. Уход Карнилина с должности главы города», – пояснил он. Полпред также добавил, что власть поддерживает желание губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева навести порядок в городе: «Давно надо было этим заняться».

23 мая стало известно, что глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку по собственному желанию. В качестве причины отставки он указал возраст и стаж пребывания на госслужбе. В прошлом году Карнилин стал фигурантом расследования ФБК Алексея Навального, утверждавшего, что две квартиры супруги Карнилина в Майами на 130 млн руб. не соответствуют ни его доходам, ни доходам всех членов его семьи. ФБК, в частности, указывал, что даже налоги на недвижимость в США в 2015 г. превышали треть официальных доходов Карнилина (4,7 млн руб.). Тогда Карнилин объяснял, его жена купила недвижимость в США еще до введения запрета на владение зарубежной недвижимостью.