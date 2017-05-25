Суд продлил срок задержания главного бухгалтера «Седьмой студии»

Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания главного бухгалтера театральной компании «Седьмая студия» Нины Масляевой. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

Из постановления судьи стало известно, что следователь просил продлить срок задержания, чтобы собрать дополнительные доказательства. «Масляева обвиняется в тяжком преступлении, она пыталась скрыть улики. Следствию необходимо время, чтобы собрать дополнительные доказательства», – огласила судья постановление.

Адвокат Масляевой заявил, что его подзащитная сотрудничает со следствием. «Обвинение пока не предъявлено, но она сотрудничает со следствием», – сообщил Павел Теплухин. Он добавил, что Масляева готова признать вину: «Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации».

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 гг. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенных на развитие и популяризацию искусства.

Вместе с Масляевой был задержан бывший руководитель «Седьмой студии» Юрий Итин, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).