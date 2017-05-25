Суд отправил бывшего руководителя «Седьмой студии» под домашний арест

Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест экс-главу театральной компании «Седьмая студия» Юрия Итина, задержанного в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств. Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия об аресте фигуранта и удовлетворено ходатайство адвоката.

«Одна лишь тяжесть обвинения не является основанием для избрания такой меры пресечения, как заключение под стражу. С учетом данных о личности подозреваемого суд полагает возможным избрать в отношении Итина меру пресечения в виде домашнего ареста, наложив на него ограничения», – заявил судья.

Ранее суд продлил на 72 часа задержание другой фигурантки дела - Нины Масляевой. По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 г. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.