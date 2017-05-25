На саммите НАТО обсудили возможность вступления организации в коалицию по борьбе с ИГИЛ

Вступление НАТО в коалицию по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России группировка) и обязательство членов НАТО повысить свои расходы до 2% ВВП – эти две темы стали главными на саммите НАТО в четверг. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг также заявил на финальной пресс – конференции в Брюсселе, что отношения с Россией и вступление Черногории в альянс также стали темами обсуждения.

Президент США Дональд Трамп присутствовал при открытии новой штаб –квартиры, саммит стал частью его первого зарубежного турне, которое началось на прошлой неделе в Саудовской Аравии. Трамп до сих пор открыто не выразил свою приверженность статье 5 о коллективной обороне НАТО, однако Столтенберг выразил уверенность, что Трамп и США показывают свою приверженность действиями, а не словами.

НАТО – оборонный альянс и не может не реагировать на действия России, заверил Столтенберг. «До 2014 года никто и подумать не мог, что 4 батальона будут размещены на наших восточных рубежах, однако мы вынуждены были отвечать на аннексию Крыма и конфликт на востоке Украине. Россия не только инвестирует в свои вооружения, но и незаконно меняет границы в Европе», - заявил глава НАТО.