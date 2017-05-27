Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

На первом организационном пленуме, который прошел в субботу, Геннадий Зюганов был переизбран на пост председателя ЦК КПРФ. Ивана Мельникова единогласно переизбрали первым заместителем председателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Вместо Валерия Рашкина зампредседателя избран Юрий Афонин.

«На организационном пленуме партии сегодня заместителями председателя ЦК КПРФ переизбраны Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, вместо Валерия Рашкина зампредседателя решением пленума впервые избран Юрий Афонин», — сказал собеседник агентства.

27 мая в концертном зале «Измайлово» в Москве прошел XVII съезд Коммунистической партии. «В повестке дня партии — активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально», — заявил Зюганов.

«Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи; она показала готовность к активным уличным выступлениям», добавил лидер партии.