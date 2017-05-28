Полиция насчитала 3000 человек на шествии против застройки в Москве

По данным ГУ МВД по Москве, в шествии против программы реновации, которое завершилось митингом, приняли участие около 3000 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность, отметили в столичном главке.

Организация «Белый счетчик» начитала почти 5000 участников. «К 16.00 на территорию шествия против застройки прошли 4900 человек. Поток участников на входе прекратился», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Шествие было согласовано с властями, организаторы заявили до 10 000 участников. О задержаниях не сообщалось. Перед началом митинга полиция забрала баннеры, на которых упоминались президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.