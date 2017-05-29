Суд продлил срок ареста математику Богатову

Пресненский суд Москвы оставил под арестом до 30 июня преподавателя математики Дмитрия Богатова, который обвиняется в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. «Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Богатову срок содержания под стражей на 22 дня, то есть до 30 июня», – огласила решение судья Татьяна Васюченко.

Богатов был арестован 10 апреля. Сначала он подозревался в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). После того как суд 7 апреля отказался его арестовывать, молодому человеку в тот же день было предъявлено обвинение по двум другим статьям – в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и попытке организации массовых беспорядков (ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ). По статье о призывах к массовым беспорядкам обвинение ему так и не предъявили. Обвиняемый отрицает свою вину.

«Богатов обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Следствие считает, что он может скрыться от органов предварительного следствия и, находясь на свободе, может оказать влияние на ход расследования», – сказал в суде следователь.

В свою очередь, защита Богатова просила заменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в размере 1 млн руб. Защитник Александр Мордвинов указал на то, что ни в первоначальных материалах дела, ни в материалах, представленных в суд в понедельник, нет доказательств того, что экстремистские материалы размещались под именем Айрата Баширова именно с ip-адреса Богатова. «Более того, гражданин Айрат Баширов и сейчас продолжает на том же ресурсе размещать сообщения с подписью "свободу Дмитрию Богатову"», – сказал адвокат.

Он добавил, что приобщенные к материалам дела характеристики Д.Богатова говорят о том, что он "аполитичный и законопослушный гражданин".