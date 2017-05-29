Более 18 300 человек остались без электричества в Подмосковье

По последним данным, число жителей Подмосковья, оставшихся без электричества из-за ураганного ветра и дождя, увеличилось до 18 300 человек, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 102 населенных пунктах Московской области (около 18 300 человек). Мощность - 42 МВт», - отметили в ведомстве.

Ранее в Минэнерго сообщали, что без света в Московской области остались 7300 жителей. В ведомстве также уточнили, что проводятся все необходимые аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов. Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики Андрея Черезова.