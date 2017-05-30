Петербургский метрополитен не согласен с результатами проверки системы безопасности

ГУП «Петербургский метрополитен» оспорит результаты проверки Ространснадзора, которая прошла после теракта 3 апреля и выявила 18 нарушений в системе безопасности предприятия. Как передает «Интерфакс», это заявил руководитель метрополитена Владимир Гарюгин.

О выявленных нарушениях ранее сообщали неназванные «Интерфаксом» СМИ.

Минтранс инициировал внеплановую проверку петербургского метро после теракта, жертвами которого стали 16 человек. По версии следствия, террорист-смертник пронес в метро и взорвал в вагоне поезда самодельную бомбу. Для координации транспортных ведомств и организаций в Минтрансе создан оперативный штаб, руководить им поручено замглавы Минтранса Николаю Захряпину. В штаб также вошли руководители федеральных агентств и ведомств министерства, в том числе Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.