Собянин поручил высадить новые деревья вместо поваленных ураганом

Мэр столицы Сергей Собянин потребовал в течение двух суток ликвидировать все последствия урагана. «Что касается поваленных деревьев, они все до одного должны быть восстановлены в осенний период», – заявил мэр Москвы на заседании президиума городского правительства. Он подчеркнул, что новые деревья должны быть высажены в тех местах, где росли поваленные.

По словам руководителя департамента ЖКХ Павла Ливинского, всего в результате шторма было повалено 27 000 деревьев: более 16 000 вырвано с корнем на территории префектур административных округов, около 6000 упало в парках, порядка 5500 - на территории особо охраняемых природных территорий.

Ливинский добавил, что в результате стихийного бедствия повреждены 243 кровли зданий, из которых 126 уже восстановлены. «На всех кровлях установлена временная защита от внешних осадков, работы по восстановлению будут завершены до 1 июня», - сказал он.

По его данным, в минувший понедельник был поврежден 61 рекламный щит, 135 опор наружного освещения, а также почти 2000 автомобилей. «На данный момент в ликвидации последствий разгула стихии задействовано более 5000 единиц техники, 33 000 рабочих. Работа по ликвидации последствий организована посменно в круглосуточном режиме», - рассказал руководитель департамента.