На координатора «Открытой России» в Краснодаре завели дело за сотрудничество с нежелательной организацией

Координатор краснодарского отделения «Открытой России» Яна Антонова сообщила, что на нее завели административное дело за то, что она якобы сотрудничает с нежелательно организацией. Как сообщает портал «Открытая Россия», дело в отношении активистки возбуждено по ст. 20.33 КоАП. По словам Антоновой, вчера, 29 мая, в прокуратуре ей сообщили, что считают ее членом британской Otkrytaya Rossia, которая в апреле была признана нежелательной на территории России. Она попыталась объяснить, что «Открытая Россия», в отличие от британской организации, не является нежелательной.

Антонова утверждает, что полицейские запугивали других членов региональной «Открытой России», однако в прокуратуру кроме нее никого не вызывали. Как указывает портал, Антонова была одним из организаторов акции «Надоел» в Краснодаре.