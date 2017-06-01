Синоптики и МЧС снова предупредили о сильном ветре в столичном регионе

Росгидромет предупредил москвичей и жителей Подмосковья об очередном усилении ветра. Как передает ТАСС, прогноз сделан на ближайшие сутки - до 11 часов утра 2 июня: в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

ГУ МЧС Москвы также выпустило экстренное предупреждение о дожде и усилении ветра до 20 м/с. Управление традиционно предупредило, что порывы ветра могут срывать линии электропередачи и ломать плохо укрепленные рекламные конструкции, возможен частичный повал деревьев, все это чревато повреждением машин, травмами у людей и пробками на дорогах. Спасатели настоятельно рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких структур и парковать машины вдали от деревьев, а лучше - в гаражах.

29 мая днем на столичный регион обрушился шквалистый ветер, который нанес значительные разрушения. Погибли 15 человек.