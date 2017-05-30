Всплеск начнется после выходных, когда люди поймут, как пострадало от урагана их имущество в Подмосковье

Страховщики ждут вала заявок от дачников М. Стулов / Ведомости

Страховые компании фиксируют массовые обращения от граждан после урагана в Москве и Московской области, но вторая волна заявок еще впереди, сообщили «Ведомостям» представители компаний. Больше всего жалоб связано с повреждением автомобилей, некоторые из которых уничтожены полностью.

В «Росгосстрах» поступило уже около 267 звонков и они продолжают поступать, говорит представитель компании. Страховщик присвоил страховому событию статус «массовый убыток», это значит, что документы от пострадавших клиентов оформляются по упрощенной процедуре. Большинство заявлений поступило от автовладельцев по полисам каско, утверждает замруководителя департамента урегулирования убытков «Росгосстраха» Дмитрий Титиев: машины повреждены упавшими на них деревьями, рекламными конструкциями и прочими предметами. Также жалуются на ущерб имуществу — в домах и квартирах выбиты стекла, повреждены крыши.

Около 30 клиентов уже подали в «Росгосстрах» заявление на возмещение ущерба — в основном жители Московской области. От москвичей заявления будут поступать всю неделю, полагает Титиев, а вторая волна обращений придется на следующую: «Многие наши клиенты-дачники узнают, повреждено ли их имущество в Подмосковье ураганом, только в субботу и воскресенье».

От авто до жизни

СК МАКС в Москве оформляет жалобы в ускоренном режиме — не требует справку из МЧС и Росгидрометцентра, говорит представитель компании (как правило, при падении дерева на автомобиль клиент должен подтвердить такой справкой факт стихийного бедствия. - «Ведомости»). «Требование справок о состоянии погоды в такой ситуации является абсурдом», - убеждена гендиректор компании Надежда Мартьянова. В МАКС обратились уже около 70 автовладельцев, повреждения варьируют от мелких царапин до «полного уничтожения».

«Ингосстрах» также оформляет выплаты в ускоренном режиме: утром 30 мая в компанию поступило 52 заявления от частных клиентов, из них 15 — в Люберцах, Красногорске, Одинцове и Щелкове. Больше всего заявок по автомобилям, но есть убытки, связанные с падением деревьев на загородные строения и повреждениями кровель от сильных порывов ветра, говорит представитель компании: «Ориентировочный размер ущерба на текущий момент составляет 4 млн руб.».

По его словам, за возмещением убытков обращаются не только граждане, но и компании – промышленные предприятия, санатории и дома отдыха, кинотеатр, офисные центры. В основном из-за нанесенных порывами ветра повреждений конструктивным элементам зданий и кровлям, «одно – с повреждением пластиковых панелей яхты». «Ингосстрах» требует справку Росгидрометцентра для оформления выплаты.

В «Ренессанс страхование» за сутки обратились 64 автовладельца, указывает вице-президент компании Владимир Тарасов, в основном из-за повреждений, нанесенных поваленными деревьями и рекламными щитами: «На данный момент предварительная сумма выплат составляет 3 млн руб.». В «Ресо-гарантию» на утро вторника обратились около 300 человек, в «Согласие» — 98, в «Согаз» - около 30, практически все — по каско, говорят представители компаний.

Обращений, связанных с автомобилями, больше всего, потому что по ним легче всего зафиксировать факт повреждений: достаточно сфотографировать автомобиль (например, с упавшим на него деревом) и получить справки, указывает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, а вот если вред нанесен жизни и здоровью, человек сначала лечится, а затем обращается за выплатой. Если пострадавший застраховал жизнь от несчастного случая, выплата может быть очень значительной, говорит он. Ущерб от урагана включен в большинство страховок — как имущественных (каско, страхование дома или квартиры), так и личных (жизнь, здоровье, несчастный случай), напоминает Юргенс.

29 мая во второй половине дня на Москву обрушились гроза и сильный ветер, который срывал обшивку с крыш, валил рекламные щиты и деревья. По данным на утро вторника, в Московском регионе от урагана погибли 16 человек - 11 в Москве и 5 в Подмосковье. В Москве в результате урагана пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы. Повалено 27 000 деревьев, повреждено 2000 автомобилей и 243 кровли зданий.