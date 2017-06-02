Бомбардировщики США переброшены в Великобританию для участия в учениях НАТО на Балтике

Военно-воздушные силы США дислоцировали в Великобритании стратегические бомбардировщики B-52 и 800 военных летчиков для участия в серии учений стран НАТО, которые будут проходить вдоль российских границ, в частности на Балтике и в Арктике, сообщает CNN. «Тренировки с союзниками и общими партнерами улучшают координацию между ними и позволяют ВВС США выстроить долговременное взаимодействие, необходимое для противодействия широкому перечню глобальных вызовов», - говорится в сообщении ВВС.

Решение об этом принято по итогам майского саммита НАТО в Брюсселе, отмечает телеканал. Сам Трамп отметил успешность встреча, однако некоторые союзники США по НАТО усомнились в том, что усилий блока хватит для их защиты. Так, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу играть более активную роль в международных делах. «Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни», - цитировал ее Bild 28 мая.

3-15 июня в Латвии пройдут учения НАТО Saber Strike 2017 («Удар сабли - 2017»), в которых примут участие более 2000 солдат стран, отмечает ТАСС. 31 мая начилсь учения Noble Jump - NOJP17 («Благородный прыжок») на территории Болгарии, Греции и Румынии. В них задействовано около 4000 солдат, в том числе около 1900 – сухопутные подразделения Сил быстрого реагирования.