Черногория официально вступила в НАТО

Черногория стала 29-м членом НАТО, сообщает AFP. В госдепартаменте США состоялась официальная церемония передачи акта о присоединении страны к Североатлантическому альянсу. В ней приняли участие заместитель госсекретаря США Томас Шэннон, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер Черногории Душко Маркович. Трансляция мероприятия велась на сайте госдепартамента США.

Как отмечает «Интерфакс», флаг Черногории будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 7 июня.

Ранее в МИД России заявили, что оставляют за собой права принять ответные меры в связи со вступлением Черногории в альянс.