Попавшая в колонию за репост Евгения Чудновец пойдет на губернаторские выборы

Воспитательница детского сада Евгения Чудновец, которой ранее был вынесен и отменен приговор за репост видеоролика в соцсети, решила участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Как передает ТАСС, она заявила, что выдвинется от Народной партии России. В марте она говорила, что хочет заняться правозащитной деятельностью и стать посредником между прокуратурой и обществом.

«Я встретилась с руководством Народной партии России, они выслушали программу, с которой я собираюсь идти на выборы губернатора Свердловской области. Оказалось, что у нас общие интересы с людьми, и мы достигли договоренности, что, когда объявят предвыборную кампанию, партия поддержит меня», – сказала Чудновец ТАСС. Ранее она говорила, что построит предвыборную программу на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных.

О планах участвовать в выборах губернатора Свердловской области уже заявили врио главы региона Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

8 ноября 2016 г. Катайский районный суд дал Чудновец полгода колонии за распространение детской порнографии – воспитательница сделала репост видеозаписи с неоднозначным обращением с ребенком в детском лагере отдыха, желая привлечь к этому внимание. Курганский областной суд в декабре снизил ей срок до пяти месяцев. Осужденная была этапирована в середине января в ИК-6 в Нижнем Тагиле. В конце февраля Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело по требованию замгенпрокурора Леонида Коржинека, который заявил, что в деле нет состава преступления. В начале марта президиум Курганского областного суда отменил обвинительный приговор.