В конфликт с Катаром вступили Мавритания и Иордания

Мавритания, входящая в Лигу арабских государств, объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Как сообщает Reuters, об этом решении МИДа страны заявило государственное информационное агентство. Причиной этого решения была названа «поддержка» Катаром террористов. «Государство Катар связало свою политику с поддержкой террористических организаций и распространением экстремистских идей, - цитирует заявление МИДа Reuters. - Это привело к потерям множества человеческих жизней в арабских странах, Европе и во всем мире».

Иордания, изучив причины нынешнего кризиса вокруг Дохи, решила понизить статус дипломатических связей с Катаром и отозвала лицензию на вещание у катарского телеканала «Аль-Джазира». Как пишет Jerusalem Post, это объявил пресс-секретарь правительства Иордании Мохаммад аль-Момани.

Габон осудил Катар за несоблюдение международных договоренностей и соглашений по борьбе с терроризмом. Внешнеполитическое ведомство пока выразило озабоченность в связи с тем, что Катар продолжает поддерживать террористические группировки.