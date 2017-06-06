Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани вопросы российско-катарского сотрудничества и международную проблематику, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, «обсуждены вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Дана высокая оценка итогам состоявшегося в апреле с. г. заседания двусторонней Межправительственной комиссии».