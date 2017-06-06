Курс катарского риала опустился до минимальной отметки с 2009 года

Курс национальной валюты Катара катарского риала упал на фьючерсных рынках до самой низкой отметки с 2009 г. на волне опасений ухудшения его экономического положения после разрыва отношений с рядом арабских стран, в том числе соседями по региону, сообщило агентство Reuters.

Так, по данным Reuters, на межбанковском валютном рынке за один доллар США во вторник дают 3,6470 риала, что является самым низким показателем с июня прошлого года. При этом Центральный банк Катара выставил курс 3,64 риала за один доллар, курс обмена катарской валюты варьируется вокруг этого значения.