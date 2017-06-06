«Газпром» не исключает, что ситуация вокруг Катара может повлиять на мировой рынок газа

Ситуация вокруг Катара может сказаться на мировом рынке газа, не исключил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на пресс-конференции.

«То, что произошло в дипломатических отношениях Катара с соседними странами, – это происходит не раз. Было такое уже, и отношения были восстановлены в течение года. Катар не нефтяной экспортер, а газовый, т. е. исключать, что эскалация может привести к проблемам с поставками катарского СПГ, нельзя. Произойдет это или нет, мы не знаем. И, честно говоря, когда рынок трясет, это интересно спекулянтам, но мы предпочитаем стабильную ситуацию», – прокомментировал он.

«У нас резерв дополнительных поставок трубного газа есть. Особенно с учетом резерва мощностей газопровода OPAL», – добавил Медведев.