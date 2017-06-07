Чайка: «Открытая Россия» финансирует через подставных лиц несогласованные мероприятия

Связанные с бывшим руководителем ЮКОСа Михаилом Ходорковским организации через подставных лиц финансируют избирательные штабы и кампании российских оппозиционных структур и несогласованные общественно-политические мероприятия. Как передает «Интерфакс», это на слушаниях в Совете Федерации заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он уточнил, что имеет в виду иностранные неправительственные организации «Открытая Россия», «Институт современной России» и общественное сетевое движение «Открытая Россия», «содержащиеся в том числе и на деньги» бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского. «Только "Открытая Россия" в 2016 г. на эти цели направила свыше $1 млн», - заявил генпрокурор.

Чайка напомнил, что в России нет запрета на работу иностранных и международных организаций, однако есть требование об их невмешательстве в политику страны и открытости их деятельности.

Ранее на этих слушаниях он сказал, ссылаясь на результаты проверок НКО, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные государственному департаменту США и другим зарубежным структурам. Таким образом НКО «хотят вернуть то время, когда можно было втихаря за деньги иностранцев разрушать основы нашей государственности и при этом ни перед кем, кроме зарубежных спонсоров, не отчитываться», добавил он.

Комментируя заявление Чайки, Ходорковский заметил, что если он мешает генпрокурору, значит, занимается нужным для России делом.