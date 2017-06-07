К конфликту с Катаром присоединились Коморские острова

Коморские острова объявили о разрыве дипломатических связей с Катаром. Это сообщает телеканал «Аль-Арабийя». Это государство расположено на трех островах Коморского архипелага, между Мадагаскаром и Африкой.

С 5 июня арабские страны во главе с Саудовской Аравией и Бахрейном начали рвать дипломатические отношения с Катаром, обвиняя его в финансировании террористов. Сначала это сделал Бахрейн, вскоре его примеру последовали Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Потом к ним присоединились Йемен, восточное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий. 6 июня связи с Катаром порвала Мавритания, Иордания понизила статус дипломатических отношений, Габон выразил обеспокоенность в связи с поддержкой Катаром террористических организаций.