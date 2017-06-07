Лавров и министр иностранных дел Ирана обсудили ситуацию вокруг Катара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом кризис в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств, сообщили в российском МИДе.

«В связи с кризисной ситуацией в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств С. В. Лавров и М. Д. Зариф призвали все заинтересованные стороны к диалогу в целях выработки взаимоприемлемых решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива, консолидации усилий в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий. Иордания объявила о понижении уровня диппредставительства в Дохе. В катарском МИДе заявили, что ответных мер не будет.