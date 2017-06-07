Trafigura пока не видит последствий политического скандала для поставок газа из Катара

Дипломатический скандал вокруг Катара не повлиял на экспорт газа из этой страны, отмечает трейдерская компания Trafigura. Ее заявление цитирует «Прайм». «События в Катаре пока никак не повлияли на наш торговый бизнес. Пока слишком рано говорить о возможных перебоях. В основном мы рассматриваем любое геополитическое событие как возможность для торговли, а не угрозу», - заявил руководитель финансовой службы Trafigura Кристоф Сэлмон.

Trafigura в последние годы активно расширяет торговлю сжиженным природным газом (СПГ), компания занимается поставками катарского газа в том числе в Египет, который разорвал с Катаром дипломатические связи. По словам Сэлмона, рынок СПГ является затоваренным, поэтому основное внимание уделяется защите клиентов. Он также отмечает важность рынка Египта, при этом доля Trafigura на нем снизилась в этом году.