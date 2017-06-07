Учитель: Поклонская просила показать фильм «Матильда» ее эксперту

Режиссер Алексей Учитель сообщил телеканалу НТВ, что получил от депутата Госдумы Натальи Поклонской персональное письмо. Она попросила режиссера показать фильм «Матильда» ее эксперту для оценки. Однако Учитель отказался это делать, ответив Поклонской, что подобные формы контроля не предусмотрены законом. Режиссер подтвердил РБК, что он действительно получал такое письмо от Поклонской.

Депутат не раз требовала, чтобы фильм «Матильда» Учителя не вышел на большой экран. Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет память царя и чувства верующих. Депутат инициировала запросы с просьбой проверить траты бюджетных средств, выделенных на производство кинокартины. В конце мая стало известно о проверках полицией кинокомпании Учителя в связи с запросом Поклонской.