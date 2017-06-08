По делу о терактах на Лондонском мосту задержаны еще трое

Полиция Лондона объявила о задержании еще троих человек по делу о терактах на Лондонском мосту. Как сообщает Reuters, двух мужчин вооруженные сотрудники контртеррористического подразделения задержали на улице в районе Илфорд на востоке Лондона. Еще один был задержан в здании неподалеку. Двоих подозревают в подготовке к совершению терактов, третьего - в преступлении, связанном с наркотиками. Задержали их, исполняя ордер на арест.

Как сообщает ВВС, всего по делу о теракте на Лондонском мосту были задержаны 17 человек, пять из них остаются под стражей.

В минувшую субботу три человека на белом фургоне сбили несколько человек на тротуаре на Лондонском мосту. Затем они начали нападать с ножом на людей в барах и ресторанах на расположенном рядом рынке Боро-маркет. Полиция застрелила всех троих подозреваемых. Их жертвами стали восемь человек.

Личности террористов установлены - это Юсей Загба, Хурам Бутт и Рашид Редуан. The Times опубликовала видеозапись их встречи 29 мая у тренажерного зала Ummah Fitness Center в Баркинге, куда ходил Бутт. Запись передана полиции. На дверях центра недавно появилось объявление, что администрация плохо знала Бутта и не замечала за ним ничего подозрительного.

Также в сети появилось видео одного из нападений террористов 3 июня. Как передает Reuters, на записи видно, как трое мужчин окружают свою жертву и начинают наносить ей удары ножом, а потом подтягивается полиция и начинает стрелять.