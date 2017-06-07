Десять человек остаются в тяжелом состоянии после теракта в Лондоне

На данный момент 10 человек остаются в тяжелом состоянии после теракта в Лондоне, сообщает Национальная служба здравоохранения по Англии.

Еще восемь человек, которые ранее были в критическом состоянии, стали поправляться.

Число жертв теракта увеличилось до восьми после того, как полицейские нашли в Темзе тело 45-летнего француза Ксавье Тома.

В прошедшую субботу, 3 июня, автомобиль на большой скорости врезался в толпу на Лондонском мосту, после аварии трое вооруженных террористов выскочили из машины и стали нападать на прохожих. Террористы были уничтожены полицией.