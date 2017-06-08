Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана для участия в заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«На повестке дня саммита — текущие вопросы деятельности ШОС, решение о предоставлении Индии и Пакистану статуса полноправных членов организации», — говорится в сообщении Кремля.

На полях саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами некоторых государств. В частности, президент России намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны, как ожидается, обсудят двусторонние вопросы и ядерную проблематику КНДР.

Также Путин примет участие в церемонии открытия выставки «Астана ЭКСПО-2017». Саммит в Астане завершится 9 июня.