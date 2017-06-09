Путин: ИГ готовит планы по дестабилизации южных регионов России

Запрещенная террористическая группировка «Исламское государство» готовит планы по дестабилизации южных регионов России, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому, по его словам, необходимо укреплять координацию спецслужб ШОС, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры.

«В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы и по дестабилизации Центральной Азии, и южных регионов России», — сказал Путин.

Президент 8 июня прибыл на саммит ШОС в Астану. На повестке дня — текущие вопросы деятельности организации и решение о предоставлении Индии и Пакистану статуса полноправных членов. Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами некоторых государств.