Юнкер: Европа не может полагаться на США так, как раньше

Европа должна осознавать свою ответственность, так как полагаться на США, как прежде это было, уже нельзя. С таким заявлением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Трамп является партнером, которого непросто как-то квалифицировать. Политическим ремеслом - в благородном смысле этого слова - в отличие от нас, в Европе, он владеет немного по-другому. Его образ действий принуждает европейцев к иному уровню ответственности. Нас не прижали к стене, но, выражаясь формулировками немецкого канцлера, мы больше не можем полагаться на США так, как раньше», - пояснил он в интервью Der Spiegel.

Юнкер не видит аналогов тесному трансатлантическому сотрудничеству. «Других возможностей для союза нет, в том числе для США», - считает он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель две недели назад заявила, что прошли те времена, когда европейцы «могли полностью положиться на других». Так она прокомментировала разногласиями с Трампом по ряду вопросов.