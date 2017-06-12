Задержан участник акции на Тверской, распыливший перцовый баллончик в лицо сотруднику ОМОНа

Сотрудник ОМОНа Росгвардии получил ожог глаза, после того как участник акции против коррупции на Тверской распылил ему в лицо перцовый аэрозоль. Об этом сообщили в департаменте ведомства по взаимодействию со СМИ.

«Пострадавший получил ожог глаза, ему оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили в департаменте. - Нарушитель порядка задержан правоохранительными органами».

Ранее о том, что на Пушкинской площади распылили перцовый газ, сообщали пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и фотограф Евгений Фельдман.

В Москве мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова. Однако в воскресенье Навальный выпустил видеообращение, в котором сообщил, что акция переносится на Тверскую улицу. Он объяснил это решение тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей. Сегодня на Тверской улице были задержаны, по разным данным, от 600 до 750 человек. Самого Навального задержали еще до начала акции.