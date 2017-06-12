Полиция сообщила о задержании 150 человек на акции в Москве

Более 150 человек были задержаны на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре МВД России. «За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек», — сказал собеседник агентства. На согласованном митинге на проспекте Сахарова существенных нарушений общественного порядка не допущено.

Ранее сообщалось, что власти Москвы насчитали 5000 сторонников Навального на акции в центре Москвы, на проспект Сахарова пришли 1800 человек.

По оценке корреспондента «Ведомостей», на Пушкинской площади собралось более 10 000 протестующих. «ОВД-инфо» сообщает о 679 задержанных в Москве, 300 — в Санкт-Петербурге, еще более 100 задержали в регионах.