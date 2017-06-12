Директору ФБК инкриминируют неповиновение распоряжению сотрудника полиции

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов сообщил, что ему инкриминируют ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). «Ого. Мне инкриминируют 19.3. Задерживают до суда», — написал Рубанов в Twitter.

Рубанов является официальным организатором акции против коррупции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Его задержали сегодня во время митинга. Он сообщил, что не знает, за что его задержали. «Я единственный организатор митинга, здесь начали выступать какие-то люди, мне неизвестные, я попросил сотрудников полиции остановить это, сотрудники полиции вместо этого меня задержали», — сказал он.

Акция на проспекте Сахарова была согласована. Накануне Алексей Навальный призвал своих сторонников вместо нее пойти на несогласованную акцию на Тверской. Митинг на проспекте Сахарова собрал около 2000 человек.

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