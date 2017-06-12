Пять человек погибли в ДТП в Тульской области

Жертвами ДТП в Чернском районе Тульской области стали пять человек, еще двое пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД по региону. «В настоящее время число погибших составило пять человек, в том числе двое детей 8 и 14 лет. Еще один ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в областную клиническую больницу. Также с травмами в больницу госпитализирован мужчина», — сказал собеседник агентства.

Авария произошла в 17.55 на федеральной трассе «Крым» возле села Никольское. Автомобиль Renault Logan, в котором находились четыре человека, и ВАЗ-2114 с двумя пассажирами в салоне, столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным иномарка выехала на встречную полосу.