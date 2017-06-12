Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Крыму

В Крыму автобус столкнулся с «Газелью» и перевернулся, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Антона Шаклунова. «Десять пострадавших, из них двое детей. Сейчас обобщается информация, кто куда госпитализирован, поэтому по состоянию людей ничего сказать не могу», — сказал Шаклунов.

В автобусе находились 27 пассажиров. Как сообщили агентству в ГИБДД, «Газель» врезалась во впереди идущий автобус в районе Массандры, автобус опрокинулся на бок в кювет. «Газель» продолжила движение и через километр тоже перевернулась.

Это третья авария с автобусом за сутки. Поздно вечером в Забайкальском крае перевернулся автобус, 12 человек погибли. Ранее сегодня в ДТП попал автобус в Томской области, в результате чего погиб ребенок, более 20 человек пострадали.