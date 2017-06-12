В Томской области перевернулся автобус, более 20 пострадавших

В Томской области на трассе в районе поселка Сугот перевернулся пассажирский автобус: водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Инцидент произошел около 12.00 по местному времени (8.00 мск).

Всего в автобусе находились 27 пассажиров, 24 из них получили ранения и травмы. «По предварительным данным, пострадали 24 человека, двое из них получили тяжкие травмы и травмы средней степени тяжести, у остальных – легкие травмы», – сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В Управлении МВД по региону отметили, что по факту ДТП проводится проверка. Для эвакуации пострадавших был направлен вертолет, сообщили в томском ГУ МЧС. Ранее в МВД сообщали о 17 пострадавших и погибшем 5-месячном ребенке.