Следователи проверяют работу дорожной компании в связи с ДТП в Забайкалье

На трассе Иркутск - Чита автобус, в салоне которого был 51 человек, cъехал на обочину дороги и перевернулся Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю

Поздно вечером 11 июня в Петровско-Забайкальском районе Забайкальского края на трассе Иркутск — Чита автобус марки KIA Granbird, в салоне которого был 51 человек, cъехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии погибли 12 человек — 10 человек на месте, еще двое скончались в больнице. Более 20 человек госпитализированы. В Забайкалье 13 июня объявлен днем траура.

Пострадавших доставляют в больницы Читы и Улан-Удэ. «Первый борт санавиации с тремя пострадавшими прибыл в Читу. Две женщины в тяжелом состоянии, их направят в краевую клиническую больницу, одна — в состоянии средней степени тяжести, ее разместят в первой городской больнице», — сказали в краевом минздраве. «Второй борт — в воздухе, он везет четырех пострадавших, третий борт формируется», — добавили в пресс-службе. Остальных пострадавших повезут в Читу машинами скорой помощи. Авиация МЧС уже доставила 12 человек в Улан-Удэ. «Поступили 12 человек, один мужчина, остальные — женщины, в том числе две девушки 16 и 17 лет», — отметили в ведомстве.

Власти выделят по 1 млн руб. семьям погибших, сообщили «РИА Новости» в правительстве региона. «Губернатор… после заседания оперативного штаба сообщила о принятом решении выплатить компенсации в размере 1 млн руб. семьям погибших в ДТП забайкальцев», — сказала собеседница агентства. Также будет оказана материальная помощь пострадавшим.

По факту ДТП проводится проверка, выявляются признаки преступлений, указанных в ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела о халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении работников дорожной компании, обслуживающей эту дорогу. При осмотре выяснилось, что на участке, где произошло ДТП, велись ремонтные работы, но не были установлены предупредительные знаки. «Следователи в ближайшее время отберут объяснения у представителей дорожной компании, затребуют и изымут необходимые документы», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Как сообщил источник «Интерфакса» в службе транспортного надзора региона, водитель автобуса мог уснуть за рулем. «Проверяется информация о соблюдении водителем режима труда и отдыха, поскольку выжившие пассажиры сообщали об уставшем виде водителя, предполагается, что он мог утратить контроль над дорогой, уснув за рулем», — сказал собеседник агентства. Водитель находится в реанимации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя районной больницы. «Водитель 1962 г. р. находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Транспортировать его нельзя. У него черепно-мозговая травма, перелом тел грудного отдела позвоночника. Он на искусственной вентиляции легких», — сказали в медучреждении.

Официальный представитель МВД Ирина Волк накануне сообщила, что руководство ведомства направило в Забайкальский край группу офицеров для выяснения обстоятельств ДТП.

Местные жители называют место аварии «тещин язык». Это очень крутой поворот, где часто происходят тяжелые ДТП. На этот раз автобус упал на крышу с крутого спуска, поэтому практически у всех пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы, заметили в местной больнице.