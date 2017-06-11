В Забайкальском крае перевернулся автобус, 10 человек погибли

Жертвами ДТП с автобусом в Забайкальском крае, по уточненным данным, стали 10 человек. «Погибли 10 человек, медицинская помощь понадобилась более 30 пострадавшим, 25 из них госпитализированы», — сообщили в службе скорой помощи региона.

Около 20.30 мск пассажирский автобус съехал в кювет после чего перевернулся. По данным МВД, в автобусе находился 51 человек. «На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в ГУ МВД по региону.

Как сообщил источник «Интерфакса» в службе транспортного надзора региона, водитель автобуса мог уснуть за рулем. «Проверяется информация о соблюдении водителем режима труда и отдыха, поскольку выжившие пассажиры сообщали об уставшем виде водителя, предполагается, что он мог утратить контроль над дорогой, уснув за рулем», — сказал собеседник агентства.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что руководство ведомства направило в Забайкальский край группу офицеров для выяснения обстоятельств ДТП.