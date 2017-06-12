Число погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 12

По последним данным, жертвами ДТП с автобусом в Забайкальском крае стали 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава. Первый вертолет с тремя пострадавшими уже прибыл в Читу.

«Первый борт санавиации с тремя пострадавшими прибыл в Читу. Две женщины в тяжелом состоянии, их направят в краевую клиническую больницу, одна — в состоянии средней степени тяжести, ее разместят в первой городской больнице», — сказали в минздраве.

«Второй борт — в воздухе, он везет четырех пострадавших, третий борт формируется», — добавили в пресс-службе. Остальных пострадавших повезут в Читу машинами скорой помощи. Авиация МЧС уже доставила 12 человек в Улан-Удэ. «Поступили 12 человек, один мужчина, остальные — женщины, в том числе две девушки 16 и 17 лет», — отметили в ведомстве.

Крупное ДТП в Забайкальском крае произошло вечером в воскресенье. Автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.