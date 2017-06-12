Число жертв ДТП в Забайкалье увеличилось до 13

Число погибших в ДТП в Забайкалье увеличилось до 13. «Одна женщина скончалась в больнице Петровска-Забайкальского», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе краевого минздрава.

Поздно вечером 11 июня в Петровско-Забайкальском районе Забайкальского края на трассе Иркутск — Чита автобус марки KIA Granbird, в салоне которого был 51 человек, cъехал на обочину дороги и перевернулся. На месте аварии погибли 10 человек, еще 2 скончались в больнице, более 20 человек были госпитализированы.

В пресс-службе краевого минздрава агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что два человека из пострадавших остаются пока неопознанными.