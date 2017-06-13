Глава Пентагона не видит у Москвы желания иметь хорошие отношения с США

Глава Пентагона Джим Мэттис не видит никаких указаний на то, что руководство России может хотеть улучшить отношения с США. Как передает Reuters, он заявил это в оборонном комитете палаты представителей. По его оценке, на данный момент президент Владимир Путин выбрал конкуренцию с Америкой и хочет стать ее стратегическим конкурентом, так что Вашингтону придется исходить именно из этого.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сказал на это, что у США и России отношения сводятся к соперничеству.

Президент Владимир Путин заявил режиссеру Оливеру Стоуну, что, по его мнению, США воспринимают Россию как конкурента и это является результатом политики, проводимой Вашингтоном на протяжении последних десятилетий и от которой страна не может избавиться. Его слова вошли в четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным», который Стоун снял на основе 10 часов бесед с российским лидером. Фильм уже начало показывать американское телевидение, в России «Первый канал» начнет это делать с 19 июня.