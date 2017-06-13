Минобороны Германии призывает вести переговоры с Москвой «с позиции силы»

Власти Германии хотят построить с Россией «разумные» отношения. Однако сделать они хотят это «с позиции силы». С таким заявлением выступила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на заседании комитета Европарламента по международным делам в Страсбурге.

«Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе», — пояснила она, оценив угрозу для европейского сообщества со стороны России.

Отношения НАТО и России обострились три года назад, после госпереворота на Украине. На саммите в Варшаве в июле прошлого года альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. По словам министра, Германия понимает, какое значение имеет защита восточных границ альянса, нужно оказать поддержку «друзьям на востоке». Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на какую-либо из стран НАТО.