Путин считает необходимым продолжение диалога с США о ядерном балансе

Попытку окружить Россию системами противоракетной обороны США и НАТО президент Владимир Путин назвал «грубой большой стратегической ошибкой» партнеров Москвы, как и выход Соединенных Штатов из договора по ПРО Россией. Как передает ТАСС, он заявил это режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». Дополнительную угрозу он видит в том, что «пусковые установки этих противоракет в считанные минуты, ну, за несколько часов могут быть переоборудованы для постановки там ударных комплексов ракет». Он пообещал, что Россия даст адекватный ответ на все эти действия, так что стратегический баланс будет сохранен, и по сути все эти действия сведутся к новому витку гонки вооружений. «При этом наш ответ будет гораздо дешевле», - отметил он.

Путин рассказал, как президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший заявляли о своем намерении выйти из договора по ПРО 1972 г., ссылаясь на ракетную угрозу со стороны Ирана. Он отметил, что для этого не было никаких оснований. Москва на это предложила им работать над ПРО совместно, «но в конечном итоге, как это ни печально, наши партнеры от этого предложения отказались», цитирует его «Интерфакс». Теперь Россия вынуждена развивать свои ударные системы.

Однако Путин считает, что диалог с США по сохранению баланса ядерных сил и по разоружению должен быть продолжен. На слова Стоуна о том, что бывшие президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган стремились к ядерному разоружению, российский лидер напомнил о развитии атомного проекта. «Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу и Советский Союз начал активно развивать эту же программу, в России работали и отечественные ученые, и иностранные ученые, прежде всего немцы, но наша разведка получила огромное количество информации из Соединенных Штатов, - цитирует ТАСС. - Достаточно вспомнить супругов Розенберг, которые были отправлены на электрический стул. Не они добывали эту информацию, они только передавали ее. А кто ее передавал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую ядерную бомбу». Этот фрагмент фильма выложен на Youtube.

«Они поняли опасность, они выпустили джинна из бутылки, и загнать его туда невозможно, - подчеркнул он. - И вот эта международная команда ученых... Наверно, они были поумнее, чем политики. Они сознательно, я считаю, отдавали вот эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире установился баланс ядерный». Нынешние попытки нарушить этот баланс он считает большой ошибкой и считает необходимым продолжение диалога.

Путин считает, что никто не переживет войну США и России с применением ядерного оружия. По его сведениям, противоракетный щит не может защитить территорию США. «И мне кажется, что в этом есть даже определенная угроза, - констатировал он. - Угроза может заключаться в том, что может создаваться даже иллюзия защиты. И это может привести к более агрессивному поведению».