Путин обещал защищать территорию Крыма всеми доступными средствами

Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты собственной территории, в частности Крыма, заявил президент Владимир Путин. Как передает ТАСС, так он ответил режиссеру Оливеру Стоуну на вопрос об облете российским боевым самолетом эсминца Donald Cook в Черном море в 2014 г. Агентство пересказывает фрагмент фильма «Интервью с Путиным».

Путин отказался сравнивать эту ситуацию с Карибским кризисом, поскольку тогда мир стоял на пороге ядерной войны, а в Черном море до этого не дошло. «Хотя мы поставили в Крым наши новейшие комплексы береговой обороны "Бастион". Против таких ракетных систем такое судно, как Donald Cook, беззащитно», - добавил он.

«Если мы видим угрозу для нашей территории, а Крым - это наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», - пообещал президент. На вопрос Стоуна о том, имели ли российские военные полномочия на открытие огня, последовал четкий ответ: «У нас всегда есть разрешение на использование имеющихся у нас средств защиты и обороны Российской Федерации». Он спросил, что делал американский эсминец у российской территории и кто кого провоцирует.