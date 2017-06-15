Трамп назвал происходящее в США «величайшей охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп считает происходящее в США охотой на ведьм.

«Вы наблюдаете одну величайшую охоту на ведьм в истории американской политики - ведут ее очень плохие и конфликтные люди», - написал он в Twitter.

По мнению Трампа, «придумали фальшивую историю о сговоре с россиянами, не нашли никаких доказательств, поэтому теперь они продвигают тему о препятствовании правосудию» в контексте этих же обвинений насчет сговора. Трамп при этом не написал, о ком именно он так сказал.