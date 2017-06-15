Краснодар выделит 3 млрд рублей на ремонт дорог после жалобы на прямой линии с Путиным

Краснодар в текущем году направит более 3 млрд руб. на капитальный ремонт дорог. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Краснодарского края Галина Жукова.

«Состояние дорожно-транспортной инфраструктуры Краснодара находится на постоянном контроле губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. И в этом году из консолидированного бюджета региона на ремонт городских дорог выделяется беспрецедентная сумма - более 3 млрд руб., это позволит восстановить дорожное покрытие на более чем 50 улицах», - пояснила она.

По словам Жуковой, ремонт дороги по ул. Новороссийской в Краснодаре уже начался. «Улица Новороссийская является одним из приоритетных объектов ремонта. Также этим летом планируется отремонтировать ул. Тургенева, состояние которой ничуть не лучше», - сказала она, подчеркнув, что решения по этим улицам принимались задолго до прямой линии президента.