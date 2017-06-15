Возбуждено дело против полицейских, из машины которых на дорогу выпал задержанный

В Казани возбуждено уголовное дело о халатности после того, как из патрульной машины полиции выпал задержанный и погиб. Как сообщает «Интерфакс», дело возбуждено в отношении неустановленных полицейских. 27-летний житель Казани Сергей Щербаков был задержан по обвинению в нарушении общественного порядка 4 июня. По пути в отдел полиции он выпал из машины на проезжую часть и погиб на месте.

Как сообщил представляющий интересы потерпевшей стороны юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», полицейским грозит до пяти лет колонии. По его словам, следователь допросил мать погибшего и признал ее потерпевшей по уголовному делу. Назначена судебно-медицинская, криминалистическая и трассологическая экспертизы.