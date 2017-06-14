Что благоустроят в российских городах за 26 млрд рублей

Казань – один из примеров того, как благоустройство общественных пространств тянет за собой малый бизнес Максим Богодвид Максим Богодвид / РИА новости

На эти цели на текущий год из бюджета обещано 26 млрд руб. Активнее всех в борьбу за формирование комфортной среды включился Саратов, где в мае прошел всероссийский форум по этой теме. Этот город призван стать «живой иллюстрацией принципов, заложенных в новых городских стандартах комплексного развития территорий» (цитата из программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка»).