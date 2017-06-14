Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Комфорт ко двору
Что благоустроят в российских городах за 26 млрд рублей
Активнее всего за «формирование комфортной среды» борется Саратов
- Наталья Самарина
- / Для Ведомостей
Казань – один из примеров того, как благоустройство общественных пространств тянет за собой малый бизнес Максим Богодвид
Максим Богодвид / РИА новости
На эти цели на текущий год из бюджета обещано 26 млрд руб. Активнее всех в борьбу за формирование комфортной среды включился Саратов, где в мае прошел всероссийский форум по этой теме. Этот город призван стать «живой иллюстрацией принципов, заложенных в новых городских стандартах комплексного развития территорий» (цитата из программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка»).
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